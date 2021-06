Roma, 3 giu. (Adnkronos) – E’ un “quadro impietoso” quello di Alitalia. E’ quindi “assolutamente indispensabile, anzi esiziale ottenere altri finanziamenti in attesa che si completi l’iter della definizione dell’eventuale accordo con Ita”. Ad affermarlo è il Commissario Alitalia, Daniele Santosuosso nel corso della sua audizione in Commissione Bilancio in merito al dl sostegni bis illustrando il quadro economico e finanziario di Alitalia.