Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani temporali forti su tutta la regione

Per la giornata di domani 7 giugno “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche forti su tutta la regione, con possibili effetti e danni associati più probabili sulla fascia appenninica e settore occidentale“: Arpae e la Protezione Civile regionale dell’Emilia-Romagna hanno diramato un’allerta meteo (gialla per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN) valida “dalle 00:00 del 07 giugno 2021 fino alle 00:00 del 08 giugno 2021“.