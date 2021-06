Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: violenti temporali tra stasera e domani

L’Italia centrale è colpita in queste ore da una forte ondata di maltempo con piogge e temporali anche intensi che stanno guastando il trend estivo intrapreso dall’atmosfera nelle ultime settimane. Il brusco peggioramento sta anche determinando un netto calo delle temperature, più sensibile nelle località colpite dalle precipitazioni: emblematico il caso di Roma, interessata da violenti temporali con picchi di 70mm di pioggia nel quadrante meridionale della città, dove la temperatura è crollata a +16°C in pieno giorno. Ma un po’ in tutto il Centro Italia abbiamo piogge, temporali e cieli nuvolosi, come possiamo osservare dalle ultime immagini satellitari:

Come possiamo osservare dalle mappe, ampi sprazzi di sole rimangono soltanto al Nord/Est, infatti la città più calda d’Italia oggi è Pordenone con +31°C, seguita da Verona, Trieste, Udine e Ferrara con +29°C. Molte nubi anche al Sud, dove il maltempo si estenderà nelle prossime ore. Come possiamo osservare nell’immagine del modello Moloch dell’ISAC-CNR, già nel pomeriggio/sera di oggi i temporali più violenti colpiranno la Campania e la basilicata, estendendosi poi nella notte a Calabria e Sicilia, dove si verificheranno locali nubifragi in modo particolare nella provincia di Cosenza, nella provincia di Messina e sull’Etna.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: