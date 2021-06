Allerta Meteo in Emilia-Romagna: domani forti temporali su tutta la regione, “possibili danni”

“Per la giornata di domani 6 giugno è prevista attività temporalesca in estensione dai settori appenninici all’intero territorio regionale dalle ore pomeridiane. Fenomeni più consistenti sul settore centro-orientale della regione con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati“: l’Arpae e la Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna hanno diramato l’allerta meteo (“gialla per frane e piene dei corsi minori per le province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“) per “frane e piene dei corsi minori, temporali“, valida “dalle 00:00 del 06 giugno 2021 fino alle 00:00 del 07 giugno 2021“.