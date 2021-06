Allerta Meteo in Veneto: in arrivo temporali sulle zone montane e pedemontane

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteorologiche previste nelle prossime ore, che annunciano piogge e temporali sulle zone montane e pedemontane, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per i disagi che potrebbero verificarsi nel sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore, valevole, complessivamente, fino alla mezzanotte di domenica 6 giugno.

La fase di instabilità prevista per oggi continuerà anche domani, sabato 5 giugno, con fenomeni localmente intensi quali forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate, sempre sulle Dolomiti, Prealpi e pianura.

Considerata l’entità dei fenomeni attesi, la criticità idrogeologica è riferita allo scenario per temporali forti, quindi, viene dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (allerta gialla) per i seguenti bacini: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini.

Potranno verificarsi disagi al sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Si segnala, inoltre, la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A (bacino Alto Piave), Vene-H (bacino Piave Pedemontano), Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e Vene-C (bacino Adige-Garda e Monti Lessini).