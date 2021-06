Allerta Meteo per domenica 6 giugno: torna il forte maltempo sull’Italia, allarme piogge e temporali

Previsioni meteo per progressivo peggioramento del tempo in questo fine settimana su molte regioni italiane. Un nucleo instabile in prossimità della Francia orientale e settore elvetico, si porterà sul Mediterraneo settentrionale, collocandosi in prossimità della Corsica e dell’alto Tirreno. Dai settori occidentali, il medesimo nucleo attiverà correnti instabili in direzione della Sardegna e poi delle aree centro-settentrionali dove arrecherà una accesa instabilità. Secondo i dati ultimi, i rovesci e temporali più intensi sono attesi al Nordest, soprattutto su alto Veneto, sul Friuli-Venezia Giulia, localmente su Centro Est Lombardia e Trentino-Alto Adige, mentre un altro ramo perturbato agirà un po’ più a Sud, investendo dapprima la Sardegna e poi tutte le regioni centrali.

Più nel dettaglio, in mattinata, primi rovesci e temporali sulla Sardegna soprattutto centro-settentrionale, area Nuorese, Olbia Tempio, settori orientali e altri rovesci e temporali diffusi sulle aree alpine e prealpine centro-orientali. Rovesci irregolari sul basso Piemonte e sulla Liguria, localmente sul medio-bassi Tirreno in mare. Tempo migliore altrove, ma con nubi in aumento specie al Centro e sui settori tirrenici. Nel pomeriggio e in serata, previsioni meteo per intensificazione della nuvolosità su tutto il Centro, soprattutto tra Lazio, Umbria, Centro Sud Toscana, Abruzzo e Marche, con piogge e temporali diffusi, localmente forti, in particolare tra Marche e Centro Nord Abruzzo. Rovesci e temporali diffusi ancora sulle aree centro-orientali del Nord, mentre al Nord-Ovest e al Sud, sono previste ugualmente nubi in aumento, ma con piogge e rovesci decisamente più localizzati, irregolari e anche più deboli. Prospettive di tempo migliore sulla Puglia centro-meridionale, sulle aree ioniche, sulla Sicilia e anche su alta Toscana. Secondo le previsioni meteo, non ci saranno particolari variazioni sotto l’aspetto termico, con valori più o meno stazionari sul medio-alto Tirreno e al nord, o solo in lieve calo, in aumento, invece, al Sud con possibili punte massime fino a +33°C o oltre, specie su Puglia e Sicilia.