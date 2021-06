Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per temporali e grandine

Temporali, anche di forte intensita’, con raffiche e di vento e grandine, sono previsti fino alle prime ore di domani su gran parte del Piemonte. Sono interessate soprattutto le province di Torino e Cuneo – spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – ma l’allerta gialla per i rovesci intensi, fulmini, allagamenti e locali fenomeni franosi riguardano tutte le zone della regione, tranne che il nord e il bacino dello Scrivia, in provincia di Alessandria.

I fenomeni temporaleschi saranno dapprima nelle zone alpine e prealpine e in seguito si estenderanno alle pianure, ma gia’ a meta’ pomeriggio un forte temporale si e’ abbattuto su alcune zone di Torino, accompagnato da forte vento.