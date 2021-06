Allerta Meteo Veneto: in arrivo forti temporali dal pomeriggio/sera, dalle zone montane alla pianura

Le previsioni meteo per il Veneto segnalano, dal pomeriggio/sera di oggi, fino a lunedì prossimo 7 giugno, una fase di instabilità con rovesci e temporali sparsi inizialmente sulle zone montane e pedemontane e successivamente in estensione anche alla pianura. Non si escludono anche possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate). In considerazione dei fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, stabilendo dalle 00.00 di domenica 6 giugno fino alle 14.00 di lunedì 7 giugno, lo stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini: Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta – Bacchiglione -Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige- Garda e Monti Lessini (VR), Po – Fissero – Tartaro – Canal Bianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave – Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza – Lemene e Tagliamento (VE-TV).