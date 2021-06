Meteo, terribile alluvione in Croazia: torrenti di fango e detriti devastano diverse località, centinaia di edifici danneggiati [FOTO e VIDEO]

Un forte temporale ha colpito la zona di Požega e località limitrofe, nella Croazia orientale. Il forte maltempo si è scatenato intorno alle 12:50 di domenica 6 giugno, scaricando circa 60 litri di pioggia per metro quadrato. Le forti piogge hanno provocato torrenti di fango che, scendendo dalle colline circostanti, trasportavano rami, detriti e rifiuti. I maggiori problemi sono stati registrati nella città di Požega e nelle località di Drškovci, Vidovci e Dervišaga (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Le località si sono ritrovate sott’acqua. Ingenti i danni riportati dalle strade, dalle abitazioni, dalle auto, invase da acqua, fango e detriti, con il livello dell’acqua che ha messo a rischio anche la vita dei residenti. Circa 300 edifici sono stati danneggiati, tantissime case sono state allagate. Ci sono state anche piccole frane.

A causa del maltempo, una famiglia anziana è stata evacuata. Interrotto il traffico sulla ferrovia che collega Požega e Pleternica. Fortunatamente non ci sono state segnalazioni di feriti in questa tempesta. Il sindaco di Požega potrebbe chiedere una dichiarazione di calamità naturale.