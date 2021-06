Approvato il primo nuovo trattamento per l’Alzheimer in 20 anni di studio, un volontario: “Sto migliorando”

Il primo nuovo trattamento per il morbo di Alzheimer da quasi 20 anni è stato approvato dalle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti, aprendo la strada al suo utilizzo nel Regno Unito. L’aducanumab prende di mira la causa scatenante dell’Alzheimer, la forma più comune di demenza, invece che i suoi sintomi. Almeno 100.000 persone nel Regno Unito con una forma lieve della malattia potrebbero essere idonee per il farmaco. Ma l’approvazione del regolatore del Regno Unito potrebbe richiedere più di un anno. Gli enti di beneficenza hanno accolto con favore la notizia.

Aducanumab agisce sull’amiloide, una proteina che forma grumi anormali nel cervello delle persone con Alzheimer che possono danneggiare le cellule e scatenare la demenza, tra cui problemi di memoria e di pensiero, problemi di comunicazione, confusione. Nel marzo 2019, gli studi internazionali in fase avanzata di aducanumab, che hanno coinvolto circa 3.000 pazienti, sono stati interrotti quando l’analisi ha mostrato che non era migliore, somministrato come infusione mensile, nel rallentare il deterioramento della memoria e dei problemi di pensiero rispetto a un farmaco fittizio.

Come racconta la BBC, il signor Aldo Ceresa ha notato per la prima volta problemi di differenziazione tra sinistra e destra 10 anni fa. Dopo la diagnosi, il 68enne, originario di Glasgow e ora residente nell’Oxfordshire, vicino alla sua famiglia, ha dovuto rinunciare al lavoro di chirurgo. Ma partecipare alla sperimentazione, al National Hospital for Neurology and Neurosurgery, a Londra, lo ha tenuto impegnato. “Sono abbastanza felice di fare volontariato“, dice.

“Mi piace davvero molto questo viaggio che sto attraversando – e ovviamente i benefici che ne sto ottenendo, di cui sono molto, molto grato. Mi sento come se non fossi più così confuso. Anche se la malattia ancora lì, non sto così male e sto diventando un po’ più sicuro di me. Non ho raggiunto il livello in cui ero prima, ma sto andando nella direzione giusta”, ha dichiarato Ceresa.

Si pensa che più di 30 milioni di persone in tutto il mondo soffrano di Alzheimer, e a maggior parte ha più di 65 anni. Nel Regno Unito, è probabile che sarà necessaria una diagnosi definitiva della malattia, che comporti una scansione 3D dettagliata del cervello, e la maggior parte dei soggetti idonei avrà tra i 60 e i 70 anni e in una fase iniziale. Nell’ultimo decennio, più di 100 potenziali trattamenti per l’Alzheimer sono falliti.

L’aducanumab non è un farmaco miracoloso e molti medici dubitano dei suoi benefici, ma la sua approvazione negli Stati Uniti sarà un enorme impulso alla ricerca sulla demenza, che è stata tradizionalmente sottofinanziata rispetto al cancro o alle malattie cardiache.

Aldo Ceresa ha iniziato a prendere il farmaco nel febbraio 2017 ed è stato in trattamento per due anni fino all’interruzione degli studi nel 2019. C’è stata una pausa di quasi due anni prima che iniziasse un altro studio. Nonostante la pausa, Aldo dice che la sua famiglia ha notato alcuni miglioramenti. “Prima, se dovevo trovare qualcosa che non riuscivo a ricordare, era un grande problema. Ora non lo è più, si è ridimensionato. Non sono al 100%, ma sto migliorando“.