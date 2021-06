Benvenuto Giugno 2021: oggi inizia l’estate meteorologica, mentre per il Solstizio dovremo attendere fino a giorno 21

Giugno 2021 è iniziato, ed oggi è quindi il primo giorno dell’estate meteorologica, mentre sarà necessario attendere ancora qualche giorno per quella astronomica.

In meteorologia le stagioni hanno una diversa ripartizione che non tiene conto né di solstizi né di equinozi. Le stagioni meteorologiche infatti sono ripartite nel modo seguente:

Primavera meteorologica: dal 1 Marzo al 31 Maggio

Estate meteorologica: dal 1 Giugno al 31 Agosto

Autunno meteorologico: dal 1 Settembre al 30 Novembre

Inverno meteorologico: dal 1 Dicembre al 28 (29) Febbraio

In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 21 Giugno, alle 03:32 UTC, 05:32 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dal Solstizio d’Estate.



Il termine solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il solstizio è definito come “il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica (cammino apparente che il sole traccia nel cielo durante l’anno), il punto di declinazione (la declinazione è analoga alla latitudine ma proiettata sulla sfera celeste anziché sulla superficie terrestre) massima o minima“.

E’ un evento di particolare importanza sin dall’antichità, che segna il giorno più lungo dell’anno per l’emisfero nord e quello più corto per l’emisfero australe (solstizio d’inverno). Una situazione che si inverte intorno al 21 Dicembre, quando il Sole è alla sua declinazione minima.

Il fenomeno è dovuto all’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto all’eclittica. Nel giorno del solstizio d’estate, che nell’Emisfero Settentrionale cade quasi sempre il 21 giugno (ritardando di 5 ore, 48 minuti e 46 secondi ogni anno, salvo subire un nuovo riposizionamento indietro, al 20 giugno, ogni 4 anni, in conseguenza dell’introduzione degli anni bisestili, che evitano un progressivo disallineamento delle stagioni con il calendario), il Sole culmina allo Zenit, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste.