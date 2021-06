Branco di elefanti crea scompiglio in Cina: caos a Kunming dopo Yuxi, strade bloccate con barricate [FOTO]

Un branco di elefanti, dopo avere creato il caos a Yuxi, città cinese nella provincia dello Yunnan, ha raggiunto il confine di Kunming, città di 7 milioni di persone, costringendo le autorità a chiudere strade e quartieri.

Secondo quanto riferito da Xinhua, sarebbero 15 gli esemplari che hanno viaggiato per circa 500 km dalla riserva naturale nel sud-ovest montuoso dello Yunnan: il loro percorso è stato monitorato sia via terra che con droni.

Le autorità stanno bloccando le strade con barricate mentre cercano di attirare gli animali con il cibo, ed hanno chiesto ai residenti a rimanere in casa.

A partire dalla riserva sarebbero stati 16 elefanti, ma 2 sono tornati indietro e durante il percorso è nato un cucciolo: il branco, secondo i rapporti ufficiali, è ora composto da 6 femmine e 3 maschi adulti, 3 giovani e 3 cuccioli.

Non sono stati registrati feriti, ma secondo le autorità i pachidermi hanno causato danni ai raccolti per 1 milione di dollari.