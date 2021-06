Cade in un canalone sulle Alpi Apuane: donna muore sul Monte Spallone

Sembra che stesse facendo trekking in compagnia del compagno, una donna di 46 anni che è scivolata in un canalone sul Monte Spallone, sulle Alpi Apuane, nel territorio di Carrara (Massa Carrara). La donna, C.G., originaria di Chiesina Uzzanese (Pistoia), è caduta per circa 200 metri. I traumi riportati nella caduta le sono stati fatali.

Il compagno ha cercato immediatamente di raggiungerla ed ha chiamato i soccorsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,20. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118, polizia, vigili del fuoco, soccorso alpino e anche l’elisoccorso Pegaso 3 – riuscito ad atterrare solo nel pomeriggio a causa delle nuvole basse – e anche quello dei pompieri. Sul posto si sta recando anche l’autorità giudiziaria.