Calcio: Figc, dopo un anno e mezzo tornano in campo le nazionali giovanili

Roma, 3 giu. – (Adnkronos) – Anche le Nazionali giovanili ritornano in campo. Dopo circa un anno e mezzo di inattività dovuta alla pandemia, inizieranno domani (4 giugno) con gli Azzurrini della Under 18 (clicca per i convocati) guidata Carmine Nunziata affronterà i pari età dell’Austria. La partita amichevole si giocherà alle 15 presso lo stadio ‘Gino Colaussi’ di Gradisca d’Isonzo. Le due Nazionali giovanili si sono incontrate 24 volte e il bilancio finale è di 11 vittorie per gli Azzurrini, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Sarà poi la Nazionale Under 20 di Alberto Bollini (clicca per i convocati) a scendere in campo sabato alle 11 per impegnare a Coverciano in una partita di allenamento gli Azzurri di Mancini. Domenica, poi, gli Azzurrini faranno verso San Marino per l’amichevole (ore 18, San Marino Stadium) contro la locale Nazionale maggiore. Il match sarà trasmesso in diretta da San Marino RTV Sport (canale 520 di Sky Italia, ch. 93 DTT e online) a partire dalle ore 18:00.