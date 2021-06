Centrosinistra: Letta, ‘federazione? No assemblaggio dirigenti ma partecipazione’

Roma, 9 giu (Adnkronos) – “Quello che faremo è su nostra iniziativa, non perchè lo sta facendo il centrodestra, per costruire un centrosinistra nuovo, più largo, a partire da un grande spazio di partecipazione, le Agorà democratiche”. Lo ha detto Enrico Letta a Coffee break a proposito del dibattito su una federazione delle forze del centrosinistra. “Il futuro allargamento sarà con la partecipazione, non un processo politicista con un assemblaggio di gruppi dirigenti, un processo di popolo e di partecipazione”, ha sottolineato Letta.