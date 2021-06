Come abbassare la glicemia alta e ridurre il rischio diabete: la “strategia” della frutta, ne bastano 2 porzioni al giorno

In uno studio condotto su 7.675 australiani, un consumo totale di frutta più elevato è stato associato a migliori parametri di tolleranza al glucosio e sensibilità all’insulina; inoltre, un consumo totale di frutta da moderato a elevato è stato associato a minori probabilità di diabete dopo 5 anni di follow-up.

Il diabete di tipo 2 è una crescente preoccupazione per la salute pubblica con circa 451 milioni di persone in tutto il mondo che vivono con questa condizione. Altri 374 milioni di persone sono a maggior rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

“Abbiamo scoperto un’associazione tra l’assunzione di frutta e i marcatori della sensibilità all’insulina, suggerendo che le persone che consumavano più frutta dovevano produrre meno insulina per abbassare i livelli di glucosio nel sangue“, ha spiegato Nicola Bondono, ricercatore presso la School of Medical and Health Sciences. alla Edith Cowan University e presso la School of Biomedical Sciences della University of Western Australia. “Questo è importante perché alti livelli di insulina circolante (iperinsulinemia) possono danneggiare i vasi sanguigni e sono correlati non solo al diabete, ma anche all’ipertensione, all’obesità e alle malattie cardiache“. “Una dieta e uno stile di vita sani, che includano il consumo di frutta intera, sono un’ottima strategia per ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2“.

Bondonno e colleghi hanno analizzato i dati di 7.675 partecipanti all’Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study e hanno valutato l’assunzione di frutta e succhi di frutta e la prevalenza del diabete dopo 5 anni.

Rispetto ai partecipanti con l’assunzione più bassa, i partecipanti con un consumo totale moderato di frutta (almeno due porzioni di frutta al giorno) hanno mostrato una probabilità inferiore del 36% di avere il diabete entro 5 anni.

“Non abbiamo osservato la stessa relazione benefica per il succo di frutta,” ha precisato Bondonno. “Una maggiore sensibilità all’insulina e un minor rischio di diabete sono stati osservati solo per le persone che hanno consumato frutta intera, non succhi di frutta. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il succo tende ad essere molto più ricco di zuccheri e più povero di fibre“. “Non è ancora chiaro esattamente come la frutta contribuisca alla sensibilità all’insulina, ma è probabile che il motivo sia molteplice“, ha aggiunto. “Oltre ad essere ricchi di vitamine e minerali, i frutti sono un’ottima fonte di sostanze fitochimiche che possono aumentare la sensibilità all’insulina, e di fibre che aiutano a regolare il rilascio di zucchero nel sangue e aiutano anche le persone a sentirsi sazi più a lungo“. “Inoltre, la maggior parte dei frutti ha in genere un basso indice glicemico, il che significa che lo zucchero del frutto viene digerito e assorbito nel corpo più lentamente“.

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

