Corali (Ismea): “Banca terre preziosa, rimette in circolo terreni produttivi”

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Il settore agricolo e, in primis, la disponibilità di superfici coltivabili, è destinato a diventare sempre più centrale nell’economia mondiale. Pensando a questi bisogni futuri che saremo chiamati a gestire, Banca delle Terre è un progetto lungimirante, prezioso e necessario che rimette in circolo terreni produttivi”. E’ quanto ha affermato il presidente di Ismea Enrico Corali alla presentazione della quarta edizione di Banca nazionale delle Terre agricole che si è svolta oggi alla presenza del ministro della’Agricoltura Stefano Patuanelli.

“Gli andamenti demografici degli ultimi decenni evidenziano una crescita costante della popolazione mondiale. – ha spiegato Corali – A questo aggiungiamo che le abitudini alimentari nei Paesi in via di sviluppo si stanno spostando con sempre maggior decisione da una dieta a base di carboidrati (pasta, pane e riso) a un’alimentazione proteica, più complessa e dispendiosa dal punto di vista della combinazione dei fattori produttivi”.