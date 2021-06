Coronavirus, 40 giorni dopo le riaperture la situazione continua a migliorare: altre 4 regioni in zona bianca da lunedì 7 giugno

La situazione epidemiologica relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia è sempre più confortante. 40 giorni dopo le riaperture la situazione continua a migliorare e la nostra Penisola va colorandosi sempre più di bianco. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 7 giugno. Altre 4 regioni passeranno in zona bianca: Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto si uniscono a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, già in zona bianca.

Tutte le altre regioni rimangono in zona gialla.