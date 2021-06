Coronavirus, il punto della situazione: tutti i DATI sui vaccini e sui contagi aggiornati ad oggi

Grazie al consueto, egregio, lavoro del dott. Luca Fusaro, possiamo fare il punto della situazione sul Coronavirus in Italia. Il numero delle persone attualmente positive nel Paese è sceso a 195.369, per la prima volta sotto quota 200 mila da oltre 7 mesi e mezzo. Ma probabilmente in realtà i positivi sono molti di meno, in quanto questo dato è falsato da doppi tamponi positivi o guariti ancora non conteggiati come tali nelle Regioni del Sud, dove i dati delle persone in isolamento domiciliare sono enormemente superiori a quelli dei nuovi casi positivi rilevati nell’ultimo mese. Con ogni probabilità si tratta di errori di calcolo. Proprio nelle Regioni del Sud, infatti, registriamo il numero più alto di attualmente positivi (Campania, Sardegna, Basilicata, Puglia e Calabria), dove in realtà c’è il più basso tasso di mortalità e ospedalizzazione.

Molto interessante il dato delle vaccinazioni, che proseguono spedite. Abbiamo raggiunto il 24% di over 12 vaccinati con ciclo completo, mentre il 46% ha ricevuto almeno la prima dose. Eccezionale il dato degli Over 80: a livello nazionale è vaccinato l’84% degli Over 80, ma ha ricevuto almeno una dose il 92,2% di questa classe di età. In Umbria, Veneto e Toscana la percentuale supera addirittura il 97%: si sono vaccinati praticamente tutti.