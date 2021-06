Covid India, calano contagi: sono 127.510 in 24 ore

(Adnkronos) – Sono 127.510 i nuovi contagi di coronavirus registrati in India nelle ultime 24 ore, 28.175.044 dallo scoppio della pandemia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità indiano, confermando un trend del contagio in calo nelle ultime due settimane. Il dato relativo agli ultimi casi è il più basso degli ultimi 54 giorni, dopo che l’India è stata colpita da una pesante seconda ondata di Covid-19.

In merito ai decessi, sono 2.795 le persone che hanno perso la vita nell’ultima giornata, per un totale di 331.895. I dati del ministero di Nuova Delhi indicano che 25.947.629 persone sono state curate e dimesse dagli ospedali indiani.