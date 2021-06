Una delle misure anti Covid più discusse è stata in parte ‘archiviata’: via al tetto massimo di 4 persone per tavolo al chiuso. D’ora in poi sarà possibile stare seduti al tavolo in otto, al chiuso. All’aperto, invece, non ci sarà nessun limite. le proposte delle Regioni per la ristorazione in zona bianca sono state accolte dal governo. Lo si apprende da fonti della Conferenza delle Regioni.