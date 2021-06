Covid: Zampa, ‘sconcerto per parole Gasparri, sondaggi premiano Speranza e sua sobrietà’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Leggo con sconcerto la dichiarazione del senatore Maurizio Gasparri, che definisce ‘assurde’ le misure anti-Covid. A Gasparri voglio ricordare che senza quelle misure l’Italia oggi non starebbe tornando a una vita sempre più vicina alla normalità”. Lo afferma Sandra Zampa, responsabile Salute del Pd.

“Credo dunque -aggiunge- che, a differenza di lui, la gran parte del Paese sia grata al ministro Speranza per le sue decisioni e mi pare che i sondaggi effettuati settimanalmente, da ultimo quello diffuso ieri sera da ‘Di Martedì’, lo confermino ampiamente”.

“Riguardo la partecipazione alle trasmissioni televisive, credo che al ministro vada riconosciuta sobrietà e senso della misura. Uno dei problemi con cui gli italiani si sono dovuti misurare durante questa emergenza, invece, sono state le polemiche strumentali e di parte, come quella che oggi solleva il senatore Gasparri”, conclude l’esponente Dem.