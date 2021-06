Cultura: Biennale Venezia, online il bookshop virtuale (2)

(Adnkronos) – Il Catalogo ‘How will we live together?’, in due volumi, è dedicato nel Volume I alla Mostra Internazionale a cura di Hashim Sarkis, e si apre con un saggio che approfondisce i temi della Mostra e ne presenta i protagonisti. Architetti e studi illustrano con parole e immagini i progetti esposti.

Il Volume II del Catalogo presenta le Partecipazioni Nazionali, un Progetto Speciale in collaborazione con il Victoria and Albert Museum e gli Eventi Collaterali della 17esima Mostra. Riccamente illustrato, il Catalogo contiene testi che approfondiscono i numerosi progetti in mostra. Oltre alla Guida breve, le pubblicazioni della Biennale Architettura 2021 includono inoltre due volumi di approfondimento sui temi della 17. Mostra: Expansions, a cura di Hashim Sarkis e Ala Tannir, e Cohabitats, in lingua inglese.

Fra le pubblicazioni più richieste, e che ha già ottenuto grande interesse da parte della critica, ‘Le muse inquiete. La Biennale di Venezia di fronte alla storia’, il catalogo illustrato dell’importante mostra che si eÌ? tenuta in presenza e in sicurezza nel Padiglione Centrale dei Giardini da inizio settembre a fine ottobre 2020, nella ricorrenza dei 125 anni dalla fondazione della Biennale. La mostra, realizzata dall’Archivio Storico della Biennale ‘ ASAC, eÌ? stata curata per la prima volta da tutti i direttori dei sei Settori artistici (Arte, Architettura, Cinema, Danza, Musica, Teatro): Cecilia Alemani, Hashim Sarkis, Alberto Barbera, Marie Chouinard, Ivan Fedele e Antonio Latella.