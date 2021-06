Cultura: Vibo Valentia Capitale del libro 2021

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura Dario Franceschini, ha deliberato l’assegnazione del titolo di Capitale italiana del libro per l’anno 2021 alla città di Vibo Valentia, a norma dell’articolo 4, della legge 13 febbraio 2020, n. 15.

La decisione -riferisce un comunicato di Palazzo Chigi- fa seguito alla indicazione operata da una Giuria composta da cinque esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura e dell’editoria, con la seguente motivazione: ‘La città prescelta si è distinta per la qualità delle iniziative presentate, esposte con una chiarezza in cui si fondono rigore ed entusiasmo”.