Dl sostegni bis: Rizzetto (Fdi), ‘grave errore no superbonus 110% alberghi’

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – ‘Il governo ci ripensi, è assurdo non riconoscere questo importante sostegno alle imprese tra le più danneggiate dalla pandemia. Presenteremo un emendamento per estendere il superbonus 110% anche agli alberghi e insisteremo affinché l’esecutivo lo introduca nel Sostegni bis adesso all’esame della Camera in prima lettura”. è quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della Commissione lavoro alla Camera.

“Non si può esitare su una misura che consentirebbe un importante aiuto per questi imprenditori – prosegue – Noi di Fratelli d’Italia rispondiamo all’appello di questo comparto e contrasteremo ogni decisione inspiegabile che continua a penalizzarlo”.