Il Bacio del Sole alla Luna: arriva l’eclissi parziale di Sole, domani evento speciale al Cortile del Casalone a Bologna

L’Associazione Sofos APS insieme a INAF – Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna col patrocinio del Comune di Bologna, della Città Metropolitana di Bologna e del Quartiere San Donato-San Vitale danno appuntamento alla cittadinanza giovedì 10 giugno 2021 alle ore 11:30 presso il Cortile del Casalone, in via San Donato 149 a Bologna, per osservare il fenomeno astronomico dell’eclissi parziale di Sole con speciali telescopi solari sotto la guida di astronomi e divulgatori scientifici.

“Il Bacio del Sole alla Luna” fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

L’evento è gratuito con posti limitati, si consiglia la prenotazione:

1) On line: sulla piattaforma Eventbrite al link:

https://www.eventbrite.it/o/sofos-divulgazione-delle-scienze-30563374426

2) Scrivendo a eventi@sofosdivulgazionedellescienze.it

3) Telefonando al numero 3703155954 dal lunedì al sabato nelle fasce orarie 12:00-13:00 e 18:00-19:00

4) Whatsapp o Messaggi al 3703155954