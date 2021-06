El Salvador legalizza i bitcoin, è il 1° Paese al Mondo

Il parlamento di El Salvador ha approvato il disegno di legge del presidente Nayid Bukele, per legalizzare i bitcoin, diventando il 1° Paese al mondo che utilizzerà la criptovaluta come moneta reale.

“La #BitcoinLaw è stata appena approvata a maggioranza qualificata dall’Assemblea“, ha scritto su Twitter Bukele subito dopo il voto.

Il Bitcoin è una moneta virtuale che viene creata, distribuita e scambiata in maniera completamente virtuale, attraverso i computer, e con una tecnologia peer to peer. Il sistema di pagamento mondiale è stato creato nel 2009 da un anonimo inventore, noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, che ha sviluppato un’idea da lui stesso presentata su Internet a fine 2008.

La tecnologia che fa funzionare bitcoin, la blockchain, funziona in modo tale da avere una gestione digitalizzata della valuta: bitcoin non viene creata da una banca centrale, le monete vengono conservate all’interno di giganteschi database condivisi, e attraverso sistemi avanzati di crittografia è possibile tracciare le transazioni, generare nuove monete, distriburle ai proprietari e effettuare transazioni.