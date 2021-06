Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Uno degli ultimi interventi pubblici di Guglielmo Epifani è stato a difesa dei lavoratori in difficoltà, dei loro diritti, della necessità di proteggerli. In linea con l’impegno di una vita. Esprimo dolore e cordoglio per un protagonista della vita sindacale e politica del Paese”. Così in un tweet l’ex premier e capo politico in pectore del M5S, Giuseppe Conte.