F1: stampa Gb, Gp Singapore annullato a causa delle restrizioni per il Covid-19

Londra, 4 giu. (Adnkronos) – Il Gran Premio di Formula 1 di Singapore di quest’anno è stato annullato a causa delle restrizioni sul coronavirus, secondo quanto riportato dalla Bbc e dalla rivista Autosport. Le autorità di Singapore hanno deciso che non è possibile andare avanti con la gara mentre rimangono in vigore le restrizioni di viaggio a causa della pandemia”, spiegano. “Continuiamo a lavorare con tutti i promotori durante questo periodo e abbiamo molte opzioni per adattarci se necessario”, ha detto un portavoce della F1 ad Autosport. Secondo quanto riferito, la Formula 1 ha già varie opzioni per riempire lo slot di Singapore il 3 ottobre, ma nessuna decisione è stata ancora presa. Di recente, la gara in Canada è stata annullata e anche la sua sostituzione in Turchia è stata annullata per gli stessi motivi.