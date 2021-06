Fisco: Letta, ‘per tassa successione nessuno tema per suoi soldi’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – ‘Lo ripeto senza paura: la dote per i diciottenni va finanziata con un aumento della tassa successione per l’1% più ricco della popolazione italiana. Chi sta dentro quell’1% può permetterselo, infatti le critiche a questa proposta, sono sincero, non le ho ricevute da chi sta dentro quell’1%. Nessuno avrà da temere per i suoi soldi”. Lo ha sottolineato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite a Restart in onda questa sera su Raidue.

“‘Ovvio -ha aggiunto- che la dote non basta, ma è un modo per mettere al centro dell’attenzione i giovani, questi giovani che si sono sacrificati, che hanno pagato un prezzo altissimo per salvare vite umane, per salvare i nostri anziani. Siamo sinceri: se a questi ragazzi diamo risorse come quelle che stiamo dando in questo periodo, tutte a debito, vuol dire che saranno loro a pagarle”.