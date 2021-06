Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Ho letto con cura quello che ha scritto Letta” sulla tassa di successione: “è una cosa di buon senso. In una situazione di disparità come c’è, un minimo di imposizione delle tasse di eredità si dovrà porre. Lo hanno posto tutti i Paesi a partire dagli Stati Uniti. Questo è stato strumentalizzato come se avesse detto un’eresia, però io vedo tanta tempesta senza ragione perché la tempesta sia nata”. Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di ‘e-venti’ su Sky Tg24.