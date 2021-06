Frana taglia provinciale in due a Castelpizzuto: comune isolato nell’Isernino [FOTO]

Il comune di Castelpizzuto (Isernia) è isolato a causa di una frana che ha tagliato in due la provinciale Castelpizzuto-Isernia, unica via di accesso o uscita alla località. La frana ha spaccata a meta’ la strada, che è stata interdetta al traffico veicolare con provvedimento della Provincia. Così, nessuno puo’ entrare o uscire in auto da Castelpizzuto.

“La situazione e’ surreale: non abbiamo una viabilita’ alternativa ne’ a monte ne’ a valle della frana. Non sappiamo ancora quali sono le cause ma ci sono gli accertamenti in corso“, ha detto all’ANSA il sindaco Carla Caranci.

“Nel paese vivono 150 persone molte lavorano. I disagi sono tanti e abbiamo chiesto un tavolo tecnico al prefetto”, ha aggiunto Caranci. Il comune ha trovato una soluzione tampone. Dopo aver oltrepassato a piedi la frana, i residenti trovano una navetta, fornita dal comune, che li accompagna fino a un’area dove tutti i residenti hanno parcheggiato le auto.