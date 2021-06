Maltempo Lombardia, fulmine colpisce un appartamento e provoca un incendio: due intossicati a Piubega

Il forte maltempo che oggi ha colpito la Lombardia è stato responsabile anche di un incendio che ha devastato l’interno di un appartamento nel Mantovano. Tutto è iniziato quando, durante un forte temporale, un fulmine ha colpito il tetto dell’abitazione alla periferia di Piubega, innescando il rogo.

Il fumo ha intossicato madre e figlio, di nazionalità moldava, che sono stati ricoverati in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi e potrebbero essere dimessi in serata.

Il maltempo ha colpito tutta la provincia di Mantova, causando allagamenti che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Tra i dati pluviometrici più rilevanti della Lombardia, aggiornati alle 21:40, segnaliamo: 66mm a Mantova, 46mm a San Giorgio di Mantova, 45mm a Porto Mantovano, 37mm a Castel Goffredo, 36mm a Lecco, 26mm a Brescia.

