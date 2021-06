Funivia del Mottarone, 24 secondi di paura: l’incidente catturato dalle telecamere, dall’avvicinamento alla stazione al crollo della cabina

Dura 24 secondi il video, registrato dalle telecamere di sicurezza, che ha catturato l’incidente alla funivia del Mottarone, dall’avvicinamento alla stazione al crollo della cabina: le immagini sono state acquisite dai carabinieri e sono agli atti dell’inchiesta della Procura di Verbania. La sequenza sarà fondamentale per aiutare gli inquirenti a comprendere cosa abbia provocato la rottura della fune trainante, una delle due concause della tragedia, insieme al mancato funzionamento del freno di emergenza per la presenza dei ceppi.

Il filmato mostra la cabina numero 3, con a bordo i 15 passeggeri, mentre entra nella stazione, alle 12:12. “Ad un certo punto si rompe una fune che provoca l’impennata della cabina e il suo conseguente ritorno a velocità non controllata verso il pilone tre. Lì la cabina precipita al suolo,” hanno spiegato gli investigatori dell’Arma, che hanno visionato le immagini.