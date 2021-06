Governo: Cdm approva norma ponte su assegno unico

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi ha dato il via libera alla norma ponte per l’assegno unico alle famiglie, che consente di renderlo valido da luglio a dicembre 2021 (poi la misura diventerà strutturale e più estesa, ndr) per chi non goda già di assegni familiari e con un Isee che non dovrebbe superare il tetto dei 50mila euro. Il Cdm a breve dovrebbe dare il disco verde anche al dl reclutamento, riferiscono le stesse fonti.