Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Abbastanza diverso dal mondo a cui sono abituato, ma c’è un senso della sfida e dell’urgenza. Io non credo che quelli come me servano a lungo, ma in questa fase ci sta che io e altri lavorino a costruire qualcosa di robusto. Ma poi deve tornare la politica”. Lo dice il ministro Roberto Cingolani alla Primavera delle Idee con Matteo Renzi.