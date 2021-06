Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Rapporto con la burocrazia è complesso. Quando si parla con i singoli capiscono il senso dell’urgenza ma poi ti dicono ‘non si può fare, serve una norma’. Ma devo dire che con il team della transizione, c’è una grande abnegazione” per andare avanti. Lo dice il ministro Roberto Cingolani alla Primavere delle Idee su Fb con Matteo Renzi. “Ma attenzione a non demonizzare perche la burocrazia tutela, di per sè avere delle policy e delle procedure è importante”.