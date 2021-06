Roma, 3 giu. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, domani in Cdm approderà anche la cosiddetta ‘norma ponte’ sull’assegno unico per le famiglie, confermando la partenza dal prossimo 1 luglio senza slittamenti o rinvii. Da quella data, la norma ponte dovrebbe consentire la ‘copertura’ solo per alcune categorie che fino ad ora ne erano prive, vedi disoccupati e lavoratori autonomi. Poi dal 2022 verrà prevista l’estensione dell’assegno.