Governo: Draghi avvia operazione fiducia, venerdì in Cdm terzo pilastro Pnrr (2)

(Adnkronos) – Non solo vertici europei e appuntamenti internazionali per Draghi dunque, ma una serie di visite da un estremo all’altro dell’Italia, anche per ‘accompagnare’ i progetti che costituiranno l’ossatura del Recovery plan made in Italy. Che, con ogni probabilità nella giornata di venerdì, vedrà il Consiglio dei ministri dare il via libera a un terzo pilastro del primo pacchetto di riforme ‘propedeutiche’ al Pnrr: il dl reclutamento, per un’iniezione di figure professionali necessarie per rafforzare le amministrazioni e attuare i progetti nei tempi.

Dopo il ‘disco verde’ al provvedimento, Draghi dovrebbe tornare a parlare agli italiani, in una conferenza stampa in cui la rotta sarà tracciata ancora una volta dall’ottimismo, dalla fiducia nell’Italia che deve uscire dal pantano e tornare a correre. Con uno sforzo corale.

“Gli investimenti e le riforme del nostro Piano non impegnano solo il governo nazionale – ha rimarcato oggi Draghi dal distretto ceramico di Fiorano Modenese – Coinvolgono tutti i livelli di governo territoriale e ogni energia produttiva del Paese. Oggi siamo in un luogo di lavoro, di produzione, di successo. è da qui che vogliamo partire per entrare insieme in questa stagione di ripresa e renderla duratura e sostenibile. Perciò serve un’Italia unita nel desiderio di tornare a crescere e credere nel suo futuro”.