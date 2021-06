Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio è stato molto interessato, attento e cordiale, spero in un confronto costante, tanti altri appuntamenti come questo, cadenzati, per fare la nostra parte come opposizione”. Così Giorgia Meloni, lasciando Palazzo Chigi dopo un confronto col il premier durato circa un’ora.