Gruppo Cap: sabato a Milano eventi e iniziative aperte ai cittadini (2)

(Adnkronos) – Si parte con un’installazione artistica partecipata in collaborazione con Serpica Naro. L’idea è di dare vita a un’opera che dia nuovo volto al parco, semplicemente utilizzando piccoli oggetti di uso quotidiano (stoffe e tessuti, bottoni, tappi di bottiglia, etc.). La sfida alla rigenerazione urbana e culturale continua con un laboratorio teatrale tratto dallo spettacolo ‘Possiamo salvare il mondo prima di cena, perché il clima siamo noi’, a cura di Menotti Teatro Filippo Perego. Per gli amanti del verde, ci sono i laboratori di orticultura da balcone in collaborazione con l’associazione Cooperativa Biblioteca e, per i bimbi, non mancheranno le attività di edutainment sul tema dell’acqua e dell’ambiente in collaborazione con la cooperativa La Lumaca.

Nessun timore in caso di temperature massime: per tutta la giornata sarà presente il water truck di Gruppo Cap, una casetta dell’acqua su quattro ruote, che per tutta la giornata dispenserà acqua naturale e gasata per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo dell’acqua del rubinetto a km 0, buona e di qualità, nel segno del plastic free.

L’evento di Cap è stato organizzato in sinergia con Super, il festival delle periferie, e con l’associazione di promozione sociale NoiCoop, promossa dal consorzio cooperative lavoratori, che hanno dato vita a partire da settembre 2020 a un vero e proprio percorso di partecipazione e coinvolgimento del quartiere attraverso incontri mirati e poi con l’inasprirsi della pandemia, attraverso interviste online e questionari. Le attività sono inserite all’interno del progetto Baronabilia, che prevede molte altre attività per coinvolgere i cittadini: per tutto il pomeriggio, infatti, il parco La Spezia sarà animato da iniziative artistiche ludiche e sportive, per favorire la costruzione di un quartiere sempre più inclusivo e partecipato. La partecipazione a tutte le attività è gratuita. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle regole e delle disposizioni. Per ricevere maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: (comunicazione.nuovasede@gruppocap.it) oppure consultare la pagina del sito di Gruppo Cap dedicata al nuovo headquarters.