Il Meteo in Veneto: tempo variabile nei prossimi giorni, temperature in rialzo

“In quota persiste una circolazione ciclonica che rende il tempo variabile a tratti anche instabile, su tutta la regione lunedì e limitatamente alle zone montane nelle ore pomeridiane nei restanti giorni. Temperature in rialzo“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi nuvolosità variabile, più consistente sulle zone montane, alternata a schiarite. Precipitazioni diffuse sulle zone montane, locali o sparse sulla pianura. Fenomeni anche a carattere di rovescio o, soprattutto tra Prealpi e pianura, di temporale. Temperature in diminuzione sulle zone centro-occidentali, in aumento altrove. Venti deboli/moderati da nord-est.

nuvolosità variabile, più consistente sulle zone montane, alternata a schiarite. Precipitazioni diffuse sulle zone montane, locali o sparse sulla pianura. Fenomeni anche a carattere di rovescio o, soprattutto tra Prealpi e pianura, di temporale. Temperature in diminuzione sulle zone centro-occidentali, in aumento altrove. Venti deboli/moderati da nord-est. Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e bassa (5-25%) su quelle pedemontane, di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane, in locale estensione alla pianura nord-orientale in serata.

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione; massime in aumento, anche sensibile.

Venti: Deboli o a tratti moderati, in prevalenza orientali in pianura, settentrionali in quota.

Mare: Poco mosso.

cielo poco o parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone montane e pedemontane. Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e bassa (5-25%) su quelle pedemontane, di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane, in locale estensione alla pianura nord-orientale in serata. Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione; massime in aumento, anche sensibile. Venti: Deboli o a tratti moderati, in prevalenza orientali in pianura, settentrionali in quota. Mare: Poco mosso. Mercoledì 9 cielo parzialmente nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulle zone montane al pomeriggio.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio sulle zone montane al pomeriggio.

Temperature: Stazionarie o in locale aumento, specie nei valori massimi.

Venti: In quota deboli, moderati nella seconda parte della giornata, in prevalenza settentrionali; altrove deboli o temporaneamente moderati di direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

cielo parzialmente nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulle zone montane al pomeriggio. Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio sulle zone montane al pomeriggio. Temperature: Stazionarie o in locale aumento, specie nei valori massimi. Venti: In quota deboli, moderati nella seconda parte della giornata, in prevalenza settentrionali; altrove deboli o temporaneamente moderati di direzione variabile. Mare: Poco mosso. Giovedì 10 poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti al pomeriggio sulle zone montane, dove saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in montagna minime in lieve calo, massime in leggero aumento; in pianura senza notevoli variazione o in locale aumento nei valori minimi.

poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti al pomeriggio sulle zone montane, dove saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in montagna minime in lieve calo, massime in leggero aumento; in pianura senza notevoli variazione o in locale aumento nei valori minimi. Venerdì 11 nuvolosità variabile alternata a schiarite con possibili precipitazioni specie su zone montane e pedemontane. Temperature minime in locale variazione, massime in diminuzione.