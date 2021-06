Cina, l’annuncio di CAS Space: “Svilupperemo il razzo più potente del mondo, pronto entro il 2022”

La compagnia cinese CAS Space ha iniziato a sviluppare quello che sarà “il razzo vettore a propellente solido più potente del mondo”: lo ha affermato il presidente della compagnia a China Daily.

Yang Yiqiang, scienziato e fondatore di CAS Space, ha dichiarato al China Daily in un’intervista esclusiva che il razzo – ZK 2 – è in fase di ricerca e sviluppo nei laboratori di Pechino e sarà pronto per il suo volo di debutto prima della fine del 2022.

Il CAS ha sede a Pechino ed è di proprietà dell’Accademia cinese delle scienze.

Lo ZK 2 avrà uno stadio centrale e due booster laterali, ciascuno dei quali avrà un diametro di 2,65 metri e utilizzerà propellenti solidi, secondo quanto riportato dal China Daily. Il razzo sarà alto 39,7 metri e avrà un peso al decollo di 343 tonnellate. Sarà in grado di trasportare satelliti con un peso combinato di 3,55 tonnellate in un’orbita eliosincrona a 700 km sopra la Terra, secondo China Daily.