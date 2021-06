Sicilia, incendio a Palermo: traffico bloccato sull’autostrada A19-dir, altissima nube di fumo e disagi

I vigili del fuoco sono impegnati a fronteggiare diversi incendi oggi nel Palermitano.

Sull’autostrada A19-dir (diramazione per via Giafar) il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incendio che ha causato la presenza di fumo in carreggiata. Sul posto sono intervenuti i pompieri e il personale Anas per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile. Nel quartiere Brancaccio sono stati dati alle fiamme cumuli di rifiuti accumulati da giorni: la nube di fumo è altissima e sta creando disagi alla circolazione.

Un altro incendio di sterpaglie e spazzatura è divampato nella zona di Partinico.