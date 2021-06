Incendi Sicilia: grosso rogo consuma le montagne di Erice, nel Trapanese [VIDEO]

Un vasto incendio ha consumato le montagne intorno ad Erice, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione della Forestale, le fiamme sono partite dalla macchia mediterranea alle spalle della Cittadella della Salute, poco dopo le 17:30 di oggi pomeriggio. Il fronte del fuoco e’ risalito poi verso il lato del Castellazzo, sotto il belvedere di Martogna, per poi dirigersi nel versante di San Cusumano, in una zona dove ci sono diverse abitazioni.

Le fiamme, alimentate anche dalle forti raffiche di scirocco, e le alte colonne di fumo si vedono dalla strada provinciale per Bonagia, dove il traffico procede a rilento. Per ragioni di sicurezza la strada per Erice da Martogna e’ stata chiusa al traffico ed e’ transitabile solo dai mezzi di soccorso.

Oltre alle squadre di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, impegnate a terra, la Prefettura ha chiesto l’intervento di un canadair e di un elicottero.