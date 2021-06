Spaventosa avventura nel fiume Zambesi: ippopotamo si lancia all’inseguimento di una barca piena di turisti in Zambia [VIDEO]

Gli ippopotami sono animali enormi, che possono pesare 1.500kg e misurare fino a cinque metri di lunghezza. Sono considerati i mammiferi terrestri più letali del mondo e arrivano ad uccidere fino a 500 persone all’anno in Africa.

Non sorprende, allora, che una barca di turisti abbia accelerato al massimo quando si è vista inseguire da uno di questi enormi esemplari. Il video che trovate in fondo all’articolo è stato girato a Livingstone, in Zambia. Una barca sta navigando nel fiume Zambesi per un’escursione che consente ai turisti a bordo di osservare da vicino gli ippopotami. All’inizio sembra procedere tutto per il meglio, finché un grosso esemplare non si mette all’inseguimento dell’imbarcazione, probabilmente infastidito dall’invasione del suo territorio.

Il grosso animale nuota velocissimo a pochi metri dalla barca che, nonostante si senta accelerare al massimo, non riesce a seminarlo. La spaventosa avventura termina quando l’ippopotamo decide di desistere e rinunciare all’inseguimento della barca piena di turisti.