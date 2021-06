Iran, inferno a Teheran: violento incendio in una raffineria a sud della città [FOTO & VIDEO]

Inferno a Teheran dopo che un violento incendio è divampato oggi in una raffineria a sud della città iraniana. In base a quanto detto in televisione dal capo della cellula di crisi della capitale iraniana , l’esplosione iniziale è stata causata da una fuoriuscita di gas liquido. Secondo un giornalista dell’Afp, oltre un’ora dopo l’inizio del disastro, a diversi chilometri di distanza erano visibili denso fumo nero e fiamme, come si può vedere anche dalla gallery fotografica in alto a corredo dell’articolo.



Non è chiaro se ci siano vittime. La centrale colpita è la statale Tondgooyan Petrochemical Co., come ha spiegato il direttore generale del team per la gestione delle crisi, Mansour Darajati. Dieci ambulanze e personale di soccorso sono stati inviati sul posto. Il fatto avviene nello stesso giorno in cui un incendio ha colpito la più grande nave da guerra della marina iraniana, poi affondata nel Golfo di Oman. I media iraniani parlano di ”cause poco chiare” circa l’origine del rogo. ”I vigili del fuoco ritengono che a essere stato colpito è un gasdotto presso l’impianto”, spiegano.