Mai così vicini a Ganimede in 20 anni: Juno rivela dettagli spettacolari della luna gigante di Giove, ecco le prime FOTO arrivate sulla Terra

Le prime due immagini della sonda NASA Juno, scattate durante il flyby del 7 giugno 2021 sulla luna gigante di Giove, Ganimede, sono state ricevute sulla Terra. Le foto – una di JunoCam e l’altra dalla sua fotocamera stellare Stellar Reference Unit – mostrano la superficie con dettagli spettacolari, inclusi crateri, terreno scuro e luminoso chiaramente distinto e lunghe caratteristiche strutturali probabilmente legate a faglie tettoniche.

“Nessun altro veicolo spaziale è arrivato così vicino a questa gigantesca luna in una generazione“, ha dichiarato il Principal Investigator di Juno Scott Bolton, del Southwest Research Institute di San Antonio. “Ci prenderemo del tempo prima di trarre conclusioni scientifiche, ma fino ad allora possiamo semplicemente meravigliarci di questa meraviglia celeste“.

Ganimede è più grande del pianeta Mercurio ed è l’unica luna del Sistema Solare con una propria magnetosfera, una regione a forma di bolla composta da particelle cariche che circonda il corpo celeste.

Utilizzando il suo filtro verde, l’imager a luce visibile JunoCam della sonda Juno ha catturato quasi un intero lato della luna e del suo strato di ghiaccio d’acqua. Successivamente, quando le versioni della stessa immagine verranno rilasciate incorporando i filtri rosso e blu della fotocamera, gli esperti di imaging saranno in grado di fornire un ritratto a colori di Ganimede. La risoluzione dell’immagine è di circa 1 km per pixel.

Inoltre, la Stellar Reference Unit di Juno, una telecamera di navigazione che mantiene la navicella in rotta, ha fornito un’immagine in bianco e nero del lato oscuro di Ganimede (il lato opposto al Sole) immerso nella fioca luce diffusa da Giove. La risoluzione dell’immagine è compresa tra da 600 e 900 metri per pixel.

“Le condizioni in cui abbiamo raccolto l’immagine del lato oscuro di Ganimede erano ideali per una fotocamera per condizioni di scarsa illuminazione come la nostra Stellar Reference Unit,” ha spiegato Heidi Becker, responsabile del monitoraggio delle radiazioni di Juno al JPL. “Quindi questa è una parte diversa della superficie rispetto a quella osservata da JunoCam alla luce diretta del Sole. Sarà divertente vedere cosa riusciranno a mettere insieme le due squadre”.

La navicella invierà altre immagini dal suo sorvolo di Ganimede nei prossimi giorni.

Si prevede che l’incontro della navicella spaziale a energia solare con la luna gioviana fornirà dettagli sulla sua composizione, ionosfera, magnetosfera e guscio di ghiaccio, fornendo anche misurazioni dell’ambiente di radiazione che andranno a beneficio delle future missioni al sistema gioviano.