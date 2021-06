La fisica dell’energia raccontata ai bambini dai bambini con “La fisica tra le onde”

Che cos’è l’energia? Da dove arriva? come si misura? come si trasforma e come si consuma? 10 brevi video lo racconteranno ai più piccoli dal 3 giugno al 5 agosto, ogni giovedì alle 8.00.

“La fisica tra le onde” è una nuova serie di video di fisica per bambini (6-13 anni) realizzati dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con Shibumi. Una famiglia per mare. A partire da oggi con una prima puntata per raccontare che cos’è l’energia, i video vengono pubblicati sui canali YouTube e Facebook dell’INFN.

A raccontare la fisica sono Timo (4 anni), Nina (9 anni) e Iago (12 anni) che da quasi un anno sono in viaggio con i loro genitori su una barca a vela autosufficiente dal punto di vista energetico, Shibumi.

La vita in barca, dove l’energia elettrica devono produrla autonomamente grazie a pannelli fotovoltaici e a un generatore eolico, è lo spunto per un dialogo tra i tre fratelli per scoprire e raccontare che cos’è l’energia e la fisica che si nasconde negli strumenti che usiamo per trasformarla.

Un racconto sulla fisica dell’energia e un parallelo tra la vita di bordo e la vita di terra, raccontato da bambini a bambini con qualche intervento del papà, Stefano Barberis, fisico della sezione INFN di Milano, e i disegni della mamma, Sara Rossini.