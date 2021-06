La Stazione Spaziale ha una nuova toilette, è costata 23 milioni di dollari

La Stazione Spaziale Internazionale è dotata di una nuova toilette: gli astronauti hanno assemblato il nuovo servizio igienico di bordo, costato 23 milioni di dollari. Arrivata sulla ISS a settembre, include una serie di modifiche rispetto alla vecchia versione: le sue dimensioni sono ridotte, è più leggera e include anche modifiche alla tecnologia per mantenere gli astronauti saldamente attaccati ad essa, sostituendo le scomode cinghie per le cosce.

Lo Universal Waste Management System (UWMS) si propone di migliorare il comfort degli abitanti della ISS e un modello identico dovrebbe essere integrato nella prossima capsula Orion della NASA, che trasporterà gli astronauti intorno alla Luna durante il test di volo Artemis II nel 2023.

Questo tipo di sistema può essere incorporato in diversi veicoli spaziali: è il 65% più piccolo e il 40% più leggero dell’attuale toilette della ISS e può anche riciclare più urina (l’attrezzatura a bordo della Stazione ricicla circa il 90% di tutti i liquidi a base d’acqua sulla stazione, inclusi urina e sudore). Tale tecnologia è fondamentale perché riduce la quantità di acqua che deve essere inviata alla ISS dalla Terra, con conseguenti risparmi in termini di peso, spazio e denaro.

La NASA intende raggiungere l’obiettivo del 98% di acqua riciclata prima di lanciare missioni con equipaggio su Marte, e l’ISS è l’unico luogo in cui possono essere testate tali nuove tecnologie.